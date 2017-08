Há 25 anos, o festival de Reading foi palco de um dos concertos mais memoráveis da história dos Nirvana, aquele que seria também o último da banda de Kurt Cobain no Reino Unido.

No auge da fama - Nevermind explodiu verdadeiramente em 1992 e Cobain era considerado "a voz de uma geração" -, os Nirvana não estavam, contudo, tão seguros do seu valor. Dave Grohl pensou inclusive que aquele espetáculo seria o derradeiro da carreira da banda. "Pensei mesmo 'vai ser um desastre, vai ser o fim da nossa carreira, seguramente'", lembraria o baterista ao Scotsman. "Kurt estava e entrar e sair de clínicas de reabilitação, a comunicação dentro da banda estava a deteriorar-se. Kurt vivia em Los Angeles, eu e o Krist estávamos em Seattle. As pessoas nem estavam certas de que aparecíamos para dar o concerto. Ensaiámos uma vez, na noite anterior, e não foi nada bom".

No início do espetáculo, Cobain foi empurrado para palco numa cadeira de rodas pelo jornalista inglês Everett True. Vestia roupa de paciente de hospital e caiu, de propósito, em palco antes do primeiro salto, aquele que detonou um arranque diabólico com "Breed". 90 minutos e 25 canções depois, estava feita história à frente de 50 mil pessoas. "Foi um concerto maravilhoso e curou-nos durante um bocadinho", lembrou Grohl. Vale a pena ver: