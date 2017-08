Os icónicos Xutos & Pontapés mostraram, esta semana, um novo tema.

"Sementes do Impossível" é o título do novo single da banda portuguesa, e fará parte da banda-sonora do filme Índice Médio de Felicidade, de Joaquim Leitão, que estreia nos cinemas a 31 de agosto.

O filme é uma adaptação para cinema do romance com o mesmo título de David Machado, Prémio da União Europeia para a Literatura em 2015.

Ouça aqui "Sementes do Impossível":