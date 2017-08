A "guerra" entre Taylor Swift e Kanye West parece estar para durar. A cantora norte-americana respondeu, com o seu novo single, à polémica de "Famous", tema do rapper incluído no seu último disco, The Life of Pablo.

Em "Look What You Made Me Do", primeira canção a ser conhecida do seu próximo álbum e sucessor do êxito 1989, Swift parece mandar várias "bicadas" a West, especialmente em relação à suposta chamada telefónica na qual a cantora deu o seu aval à inclusão de um verso pouco abonatório em "Famous".

A disputa entre a cantora e o rapper já dura desde 2009, quando este subiu ao palco dos MTV Video Music Awards para denunciar o prémio de Melhor Vídeo Feminino conquistado por Swift - e que West considerava que deveria ter ido para Beyoncé.

"Look What You Made Me Do" é uma das canções presentes em Reputation, o novo álbum de Taylor Swift, que será editado no dia 10 de novembro. Juntamente com a música, os fãs terão acesso a duas revistas contendo fotografias pessoais, poesia, letras escritas à mão e um poster de Swift, entre outros brindes.

Ouça aqui "Look What You Made Me Do":