Benjamin Clementine foi um dos grandes destaques do último dia do festival Vodafone Paredes de Coura, tendo ali apresentado alguns dos temas do seu próximo álbum, I Tell a Fly.

Nas redes sociais, o músico agradeceu ao público português, com o qual tem uma relação de pedra e cal - este foi o seu 10º concerto por cá.

"Portugal, vocês são uma inspiração e vou lembrar-me de vocês para sempre, de forma a manter-me forte", escreveu, partilhando ainda um vídeo do seu espetáculo.

Veja aqui: