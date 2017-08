Sinéad O'Connor partilhou um novo vídeo no Facebook onde se diz "suicida" e revela estar a viver sozinha num motel em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.

A cantora irlandesa tem sido notícia nos últimos tempos devido ao seu estado de saúde mental. Há dois anos, tentou suicidar-se com uma overdose de comprimidos, e no ano passado esteve desaparecida durante alguns dias, especulando-se que tenha voltado a pôr termo à sua própria vida.

"Não há ninguém na minha vida além do meu médico, o meu psiquiatra, o homem mais querido do mundo, que diz que eu sou a sua heroína. E é essa a única coisa que me mantém viva por agora. O facto de ser a sua heroína. O que é patético", afirma, no vídeo.

Sinéad explica ainda como é viver com uma doença mental: "É como as drogas, está-se nas tintas para quem és. Pior é o estigma, que também se está nas tintas. As pessoas que deviam amar-te e tratar de ti tratam-te como lixo", lamentou, possivelmente referindo-se à família, com quem cortou relações em novembro de 2015.

Veja aqui o vídeo: