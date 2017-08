Toni Cornell, filha de Chris Cornell, prestou homenagem ao pai, cantando o clássico de Leonard Cohen, "Hallelujah", ao vivo na televisão norte-americana.

Esta foi a mesma canção com que Chester Bennington, dos Linkin Park, homenageou Chris Cornell no seu funeral, em maio. Desde então, também Bennington, amigo próximo de Cornell e padrinho de Toni, acabaria por pôr termo à sua vida.

"É uma honra poder cantar para o meu pai e para o Chester", disse a jovem de 12 anos no programa Good Morning America, no qual foi acompanhada pela banda One Republic.

