"Despacito" já não é a canção mais ouvida do top global do Spotify. O grande êxito deste verão, da autoria de Luis Fonsi e Daddy Yankee, foi destronado 14 semanas depois de chegar ao número um.

No entanto, o novo número um continua a ser cantado em espanhol: trata-se de "Mi Gente", canção do colombiano J Balvin com Willy William, e que é inteiramente cantada naquela língua - a versão de "Despacito" que chegou ao top contava com um verso em inglês de Justin Bieber.

Esta terça-feira, "Mi Gente" alcançou 4,3 milhões de streams no Spotify. O single foi lançado há apenas quatro semanas, tendo chegado ao número 2 do top latino da Billboard.