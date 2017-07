"Despacito", o super êxito do porto-riquenho Luis Fonsi, tornou-se a canção mais escutada de sempre nas plataformas de streaming.

Desde que foi lançada, em janeiro, a canção foi ouvida 4,6 biliões, ultrapassando assim "Sorry", de Justin Bieber, e as suas várias remisturas.

Em terceiro está "Shape of You", de Ed Sheeran, com pouco mais de quatro biliões de escutas.

Sobre o recorde, afirmou Luis Fonsi: "O streaming é uma forma de nos ligarmos ao público de todo o mundo e tem ajudado a minha música a chegar a todos os cantos do planeta. É uma grande honra que 'Despacito' seja a canção mais ouvida da história do streaming".

Luis Fonsi esteve ontem no Campo Pequeno, em Lisboa, e atua hoje em Gondomar.

Veja aqui o vídeo da canção, que conta com a participação de Daddy Yankee, um dos autores do tema.