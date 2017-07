O regresso dos Red Hot Chili Peppers a Portugal, ontem à noite, no Super Bock Super Rock, deu origem a um vídeo-resumo no Instagram da banda.

Veja abaixo imagens de palco e também dos bastidores, rematadas com a mensagem "we love you, Portugal".

Veja a reportagem e as fotos do concerto dos Red Hot Chili Peppers no SBSR aqui.