O concerto de Woody Allen com a New Orleans Jazz Band, na Alemanha, ficou marcado por uma ação de protesto levada a cabo por duas ativistas do grupo Femen.

20 minutos após o início do espetáculo, duas mulheres em topless invadiram o palco da Elbphilharmonie, em Hamburgo.

No corpo, traziam escritas frases de uma carta redigida por Mia Farrow, ex-mulher de Allen, detalhando o alegado abuso do realizador à filha adotiva de ambos, Dylan.

As ativistas foram recebidas com apupos por parte do público, sendo depois levadas pela segurança do espaço.

Recorde-se que Woody Allen deu recentemente um concerto em Lisboa, no Coliseu dos Recreios.

Veja aqui o momento em que as ativistas da Femen invadem o palco: