"As Minhas Canções" é o título do espaço de opinião de Júlio Resende que, desde a primeira edição do ano, a BLITZ, na sua versão impressa, vem publicando.

Mas na BLITZ, na sua existência online, as palavras de Resende transformam-se, literalmente, em notas de música. Veja a sua interpretação de “Can't Keep”, dos Pearl Jam, a partir da versão a solo de Eddie Vedder, em vídeo 360º.

Acompanhamento à guitarra: Daniel Neto

Realização: Rafael Antunes

Vídeo registado nos estúdios Timbuktu

Se estiver a visualizar num tablet ou smartphone veja aqui.

(Aconselhamos a utilização do browser Chrome em iOS, faça login na app do Facebook)

Veja Júlio Resende a falar sobre "Can't Keep", explicando a escolha: