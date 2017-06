Os U2 levaram, na passada sexta-feira, a digressão de celebração do 30º aniversário de The Joshua Tree a Toronto, no Canadá.

O concerto serviu também para a banda irlandesa prestar homenagem a Leonard Cohen, falecido no ano passado.

Durante uma interpretação de "Bad", Bono chamou ao músico "um vício" e cantou alguns versos de "Suzanne" e "Hallelujah", dois dos temas mais populares de Cohen.

Depois, pediu também ao público que erguesse os seus telemóveis e isqueiros. "Pensem no Leonard. Ele chamava-nos de 'amigos'. Éramos apenas fãs", disse, elogiando as "estrelas" que se ergueram por entre o público.

Veja aqui: