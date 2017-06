Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista britânico, foi um dos grandes destaques do segundo dia do festival de Glastonbury, onde apresentou, em palco, a dupla hip-hop Run the Jewels.

Antes disso, Corbyn subiu ao palco principal perante uma verdadeira multidão: cerca de 100 mil pessoas assistiram ao seu discurso neste segundo dia de festival. Já há mesmo quem diga que Corbyn atraiu números apenas ao alcance dos grandes cabeças de cartaz.

Num discurso no qual aproveitou para deixar inúmeros elogios ao festival de Glastonbury e à organização, encabeçada por Michael Eavis, Corbyn foi deixando recados tanto aos seus homólogos britânicos como a Donald Trump, a quem disse para "construir pontes e não muros".

Durante cerca de 15 minutos, Corbyn abordou temas como o desemprego, o racismo, o aquecimento global, a homofobia, os refugiados e até mesmo o incêndio que ocorreu num prédio em Londres, há alguns dias.

"Estejamos juntos e reconheçamos que um outro mundo é possível, se nos juntarmos e percebermos isso. Percebam o poder que temos para alcançar aquela sociedade decente e melhor, onde todos importam", concluiu. Veja aqui o discurso de Corbyn na íntegra: