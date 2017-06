Os Radiohead regressaram este ano a Glastonbury, vinte anos após a sua estreia no mítico festival.

A banda britânica, que foi cabeça de cartaz da edição deste ano do festival, entusiasmou os fãs com um alinhamento sobretudo inspirado por OK Computer, álbum que celebra este ano o seu 20º aniversário.

Ainda que tenha sido este trabalho o foco principal do concerto de sexta-feira, os Radiohead não esqueceram os seus demais discos, interpretando pelo menos uma canção de cada qual.

Não faltaram clássicos como "Paranoid Android", "No Surprises", "Fake Plastic Trees", "Karma Police" e, claro, "Creep", tema com o qual a banda parece ter "feito as pazes", após vários anos sem o interpretar.

O concerto ficou igualmente marcado pelas várias "farpas" de Thom Yorke a Theresa May, atual primeira-ministra britânica.

Para além de parodiar o slogan de campanha desta, "forte e estável", após interpretar "Myxomatosis", o músico deixou ainda um recado depois de "No Surprises": "até depois, Theresa, fecha a porta ao saíres".

Não só isso, como ainda se juntou ao coro que começou a entoar o nome de Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista e principal adversário de May nas últimas eleições.

No final do espetáculo, Yorke agradeceu à organização pelo convite, dizendo de Glastonbury que "é um local fantástico, não há nenhum como ele".

Confira aqui o alinhamento completo do concerto, e veja-o, na totalidade, em baixo:

Daydreaming

Lucky

Ful Stop

Airbag

5 Step

Myxomatosis

Exit Music (For A Film)

Pyramid Song

Everything In It’s Right Place

Let Down

Bloom

Weird Fishes/Arpeggi

Idioteque

You And Whose Army?

There There

Bodysnatchers

Street Spirit

Encore (1)

No Surprises

Nude

2+2=5

Paranoid Android

Fake Plastic Trees

Encore (2)

Lotus Flower

Creep

Karma Police