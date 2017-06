Morreu Henry J. Deutschendorf II, jovem ator conhecido por ter feito de "Oscar" em O Caça-Fantasmas II.

Henry tinha 29 anos e vinha lutando, desde há muito, contra a esquizofrenia.

O jovem partilhou o papel de Oscar com o seu irmão gémeo, William T. Deutschendorf, que o homenageou nas redes sociais.

"Se conheceram o Hank [Henry] antes do diagnóstico sabem que ele era alegre, saudável, espirituoso, simpático e sempre pronto a defender as pessoas", escreveu.

"Os efeitos secundários da medicação pesaram no Hank. Ele sentia-se como um zombie, perdeu a personalidade, ganhou peso, dormia doze horas e tinha de usar toda a sua força de vontade só para erguer um copo com água", explicou ainda.

Henry, que morreu a 14 de junho, não viria a participar em mais nenhum filme, tal como o irmão, mas fez parte do documentário Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters, lançado este ano.