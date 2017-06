Foi divulgado, esta semana, o último videoclip de sempre de Chris Cornell.

O vídeo diz respeito ao tema "The Promise", criado para um filme com o mesmo título, e foi partilhado esta terça-feira por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados.

Todos os lucros obtidos com a canção serão enviados para a fundação de Chris & Vicky Cornell (viúva do músico), que ajuda a proteger crianças desfavorecidas.

Veja aqui o último vídeo de Chris Cornell: