The Gift, PZ, Moullinex, Noiserv e Minta & The Brook Trout estão entre os nomeados para a competição de vídeos musicais inserida na 25ª edição do festival Curtas Vila do Conde, que decorre na cidade nortenha entre 8 e 16 de julho.

Os vídeos a concurso são todos de artistas nacionais e o júri é composto pela fotógrafa Vera Marmelo, a jornalista Cláudia Marques Santos e o músico Chassol. O prémio do vencedor é monetário (500 euros). Conheça abaixo os vídeos selecionados.

Maze - «A Musa» (realizado por Rui Pedro Magalhães de Almeida)

You Can't Win, Charlie Brown - «Above the Wall» (realizado por Tomás Franco de Sousa, We Are Plastic Too)

Mt. Orchid - «Bearbug» (realizado por Luís Costa, Miguel da Santa)

The Gift - «Big Fish» (realizado por Duda de Almeida, Paulo Costa Pinto, Studio Contra)

PZ - «Caga Nela» (realizado por Alexandre Azinheira)

White Haus - «Greatest Hits» (realizado por Vasco Mendes)

Filho da Mãe - «Júpiter» (realizado por Miguel Filgueiras)

Nadia Schillin - «Kite» (realizado por João Pombeiro)

Moullinex - «Love Love Love» (realizado por Bruno Ferreira)

Minta & The Brook Trout - «Old Habits» (realizado por João Nicolau)

Noiserv - «Sete» (realizado por Gustavo Sá, Sílvio Rocha, Katalyst Collective)

Xinobi - «Skateboarding» (realizado por Lydie Barbara)