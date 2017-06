Os norte-americanos The Killers apresentaram uma canção nova, a incluir no próximo álbum, Wonderful Wonderful.

O disco, que a banda descreve como "mais funky" do que habitualmente, é o primeiro que lançam desde 2012 e ainda não tem data de edição.

Ouça aqui a canção:

Por seu turno, os Coldplay partilharam "All I Can Think About Is You", faixa de abertura do EP Kaleidoscope, que sai a 14 de julho.