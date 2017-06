Os britânicos Royal Blood lançam hoje How Did We Get So Dark?, o seu segundo álbum.



Composto por dez canções e inspirado por Rolling Stones, Daft Punk ou The Hives, o sucessor do homónimo de 2014 será apresentado ao vivo em Portugal a 6 de julho, no NOS Alive, e a 28 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Ouça-o aqui.