Os Queens of the Stone Age irão editar, em agosto, aquele que será o seu sétimo álbum de estúdio.

Villains tem data de lançamento marcada para o dia 25 desse mês e será produzido por Mark Ronson, responsável por grandes êxitos da pop, como "Uptown Funk".

Juntamente com o anúncio do novo álbum, os Queens of the Stone Age partilharam aquele que é o primeiro single deste, "The Way You Used To Do".

Segundo contou o vocalista Josh Homme à NME, o tema é "sobre sexo". "[As canções do álbum] partilham uma filosofia, que tem sido sempre a minha, mas parece mais urgente e é o facto de o agora ser tudo o que terás", explicou ainda.

Questionado sobre potenciais mudanças na sonoridade dos QotSA, Homme revelou que "o aspeto mais importante de fazer este disco foi redefinir o nosso som. Se fizeres um grande disco mas continuares e o teu som não evoluir, tornas-te numa paródia desse som original".

Para além do novo álbum, os Queens of the Stone Age anunciaram também uma digressão pela América do Norte, Reino Unido e Irlanda. Ouça aqui "The Way You Used To Do":