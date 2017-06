Billy Nicholls, um cantautor britânico que iniciou a sua carreira em 1968, é para muitos um perfeito desconhecido. No entanto, um fã mais "extremoso" decidiu comprar o seu primeiro álbum através do Discogs pela astronómica soma de 9 mil euros.

Esta cópia de Would You Believe, disco de pop psicadélica que procurou ser, em 1968, uma resposta a Pet Sounds, dos Beach Boys, foi mesmo o disco de valor mais elevado a ser vendido através do Discogs, no mês de abril - e um dos mais caros de sempre.

O valor é explicado pelo estado dessa mesma cópia (em condição "excelente") e pelo facto de existirem, em todo o mundo, apenas cem cópias do álbum - todas elas promocionais.

Produzido por Andrew Loog Oldham, manager e produtor dos Rolling Stones nos anos 60, Would You Believe não criou qualquer tipo de impacto aquando do seu lançamento, mas foi ao longo dos anos sendo considerado um álbum de culto e um excelente exemplar do psicadelismo britânico daquela década.

Would You Believe foi, no entanto, reeditado nos anos 90, e está disponível para escuta através do YouTube. Confira aqui: