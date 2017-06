Está anunciado o título do novo álbum dos Queens of the Stone Age. Villains será o sétimo disco de estúdio da banda norte-americana e prevê-se que seja editado este verão.

A revelação do seu título foi feita através de um vídeo, no qual a banda é sujeita a um teste do polígrafo.

Entre várias mentiras, Josh Homme afirma também que o disco foi produzido por Mark Ronson, responsável por êxitos como "Uptown Funk".

"Honestamente, [este] é o melhor álbum de sempre", conclui. Veja aqui o vídeo: