Kendrick Lamar tem conquistado os fãs de hip-hop, e não só: também os cães têm algo a aprender com o rapper norte-americano.

"Humble", tema presente no seu mais recente álbum, DAMN,, tem sido usado como "auxiliar" de ensino para o melhor amigo do homem.

A culpa é do verso inicial: "sit down, be humble" - "senta, sê humilde", em tradução literal. Veja aqui alguns exemplos de cães que aprendem com Lamar: