Os norte-americanos Death Cab For Cutie tocaram, ao vivo, uma versão de “Fell On Black Days”, dos Soundgarden, homenageando assim Chris Cornell, falecido no passado mês de maio.

A versão surgiu em Seattle, durante um concerto da banda num evento de apoio à ACLA (American Civil Liberties Union) e à associação norte-americana de promoção de planeamento familiar.

Após a morte de Chris Cornell, o vocalista dos Death Cab For Cutie, Ben Gibbard, escreveu que o norte-americano era "de longe o letrista mais sofisticado dos seus contemporâneos de Seattle. A riqueza e a profundidade das suas letras inspiraram-me desde que era adolescente e diria que ele nunca recebeu o crédito que merecia por elas. Perdemos um dos grandes”.