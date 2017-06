A palestra que Bob Dylan entregou à Academia Sueca, a propósito do prémio Nobel da Literatura com que foi agraciado, poderá ter sido plagiada.

No discurso, que o músico norte-americano entregou em áudio, são referidos vários livros que o influenciaram: Odisseia, de Homero, A Oeste Nada de Novo, de Erich Maria Remarque, e Moby Dick, de Herman Helville.

As citações desta última obra, porém, despertaram a desconfiança do escritor Ben Greenman.

De seguida, o site Slate descobriu que as tiradas que Bob Dylan atribui a Moby Dick correspondem àquelas que se encontram no SparkNotes, um site de apoio a estudantes.



Nem Bob Dylan nem a sua editora comentaram, até ao momento, a suspeita lançada pelo site Slate, que publica uma tabela onde se compara as frases do livro e as frases do site Spark Notes.

Pode ouvir aqui a palestra de Bob Dylan, cuja entrega era a única condição para receber o prémio monetário, superior a 800 mil euros.