Os Arcade Fire estão a pouco mais de um mês de lançar aquele que será o seu quinto álbum de estúdio, Everything Now, e mostraram esta semana mais um tema novo.

"Creature Comfort", que já havia sido tocada ao vivo, foi agora revelada pela banda sob a forma de... um anúncio para cereais.

Everything Now conta com a produção de Thomas Bangalter, dos Daft Punk, e será editado no dia 28 de julho. Veja aqui o "anúncio" dos Arcade Fire: