O vídeo que Chris Cornell fez para "Nearly Forgot My Broken Heart", tema que faz parte de Higher Truth, álbum de 2015, foi retirado do YouTube.

A sua retirada estará relacionada com o facto de, no vídeo, Cornell ser visto com uma corda ao pescoço, prestes a ser enforcado.

Recorde-se que o vocalista suicidou-se no passado mês de maio após, precisamente, se enforcar no seu quarto de hotel.

Apesar disso, o vídeo pode ainda ser visto através da plataforma Daily Motion - e, ao contrário do que possa parecer, tem um tom humorístico. Veja porquê: