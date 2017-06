Katy Perry foi questionada pelo apresentador James Corden sobre a performance sexual dos seus ex-namorados famosos e acabou por revelar que John Mayer foi o seu melhor amante entre eles.

A cantora norte-americana criou uma espécie de reality show para promover o novo álbum, Witness, editado na passada sexta-feira, e Corden foi um dos convidados.

Em conversa com o apresentador de Carpool Karaoke, Perry foi instigada a escolher o top 3 dos seus melhores amantes entre Russell Brand, com quem foi casada, o ator Orlando Bloom, John Mayer e o produtor Diplo, com quem manteve uma relação em 2014.

Brand não surge sequer na lista, que tem Bloom em segundo lugar e Diplo em terceiro. Perry acrescentou, no entanto, uma observação pertinente: "são todos amantes fantásticos e teria sexo com todos eles depois de sair daqui!". Veja abaixo.