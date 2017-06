O norte-americano Nicolas Jaar teve, na passada sexta-feira, a tarefa de subir ao palco principal do NOS Primavera Sound logo a seguir à atuação de Bon Iver, possivelmente o nome mais aguardado de todo o cartaz.

Por entre os seus "ambientes sonhadores", o músico foi mostrando temas dos seus dois discos de estúdio, Space Is Only Noise (2011) e Sirens (2016).

O concerto marcou o regresso do músico a Portugal, onde detém um assinalável estatuto de artista de culto - e por cuja música parece ter-se apaixonado.

Em 2012, num espetáculo no Lux, Jaar colaborou com Gisela João numa versão de "Os Vampiros", de José Afonso. Um ano antes, o norte-americano havia conhecido e ouvido Carminho, que com ele esteve, também no Lux, na sua estreia em Portugal para interpretar "Fado Das Horas".

Recorde aqui esses momentos e veja as fotos do concerto no NOS Primavera Sound: