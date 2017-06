Os Arcade Fire estão neste momento em digressão pelo Reino Unido e pela Europa, a mês e meio de editar o seu novo álbum de estúdio, Everything Now.

Após um concerto em Edimburgo, na Escócia, a banda misturou-se com os fãs à entrada da sala de espetáculos Corn Exchange, onde continuou a tocar as suas canções para gáudio do público ali presente.

Não só isso, como ainda ofereceu água a todos aqueles que tivessem sede, num momento que foi captado em vídeo e posteriormente partilhado.

Everything Now será editado a 28 de julho e contou com a produção de Thomas Bangalter, dos Daft Punk. Veja aqui os Arcade Fire em Edimburgo: