"Welcome to the Jungle", um dos clássicos de Appetite For Destruction, logo de início:

Emoções fortes com "Live and Let Die":

"Civil War", um dos momentos extraídos do díptico Use Your Illusion:

A emocionante versão de "Black Hole Sun", dos Soundgarden, dedicada a Chris Cornell, recentemente falecido:

A sempre jovem "Sweet Child O' Mine", um dos momentos mais aplaudidos da noite:

O épico "November Rain":

A sempre enxuta versão de "Knockin' On Heaven's Door", de Bob Dylan, quase à beira do encore:

A enorme despedida de "Paradise City", novamente a regressar a 1987: