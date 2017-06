A digressão europeia de Eddie Vedder tem sido marcada pelas homenagens que o vocalista dos Pearl Jam tem feito ao amigo Chris Cornell, sob a forma de versões de canções ou alterando as letras dos seus próprios temas, de modo a referirem-se ao falecido músico.

No entanto, no Hammersmith Apollo (Londres), Vedder referiu explicitamente, e pela primeira vez, o nome e morte de Cornell, tendo falado destes perante a plateia que encheu a sala de espetáculos.

Relembrando a sua infância, Vedder revelou ter perdido um irmão há dois anos, e que "após ter perdido mais algumas pessoas" não é de todo "bom" a lidar com estes casos. "Não tenho tido vontade de aceitar a realidade, e é assim que estou a lidar com isso", confessou.

"Quero estar lá para [ajudar] a família, a comunidade, os irmãos na minha banda, os irmãos na dele. Mas estas coisas levam o seu tempo. Mas o meu amigo desapareceu para sempre e eu...", disse, cortando o discurso a meio devido à emoção.

Dizendo de Cornell que "não era apenas um amigo" mas alguém que via "como um irmão mais velho", Vedder afirmou ainda que o amará e ficará com as suas memórias "para sempre". Veja-o a ser agraciado com uma ovação de pé por parte do público no vídeo abaixo.