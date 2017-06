Realizou-se esta tarde/noite o espetáculo de beneficência One Love Manchester, em honra das vítimas do atentado terrorista do mês passado. Ariana Grande liderou um concerto que contou com atuações de artistas como Mumford and Sons, Take That, Robbie Williams, Pharrell, Nial Horan (One Direction), Little Mix, Black Eyed Peas, Imogen Heap, Miley Cyrus, Coldplay, Mac Miller, Katy Pery, Justin Bieber ou Liam Gallagher.

Veja abaixo, na íntegra, as três horas de espetáculo