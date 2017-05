"Despacito" está a um "passito" de se tornar, definitivamente, na canção do verão de 2017. O tema já alcançou o primeiro lugar da tabela de vendas de 37 países diferentes, e o top 10 de outros 12.

Canção da autoria do porto-riquenho Luis Fonsi, que contou com a colaboração de Daddy Yankee (autor do êxito "Gasolina"), "Despacito" começou a popularizar-se após ser lançada uma remistura com Justin Bieber - que também chegou a número um, suplantando "I'm the One", de DJ Khaled, que também conta com o artista canadiano.

O feito fez de Bieber o primeiro artista da história do top da Billboard a atingir o número um da tabela em semanas consecutivas com canções diferentes. E não só; "Despacito" está também a fazer história, visto que é a primeira canção maioritariamente cantada em espanhol a atingir o topo desde a famosa "Macarena", em 1996.

O videoclip original para o tema, gravado em dezembro passado, também tem criado ondas no YouTube: já ultrapassou os mil milhões de visualizações, tendo sido o segundo vídeo da história a consegui-lo em menos tempo - só "Hello", de Adele, foi ainda mais rápido.