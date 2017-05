John Legend enviou uma mensagem à família de uma das vítimas do atentado de Manchester, na passada semana.

Olivia Campbell, de 15 anos, era fã de John Legend e chegou a interpretar a sua canção, "All of Me", num concurso de talentos.

No programa Good Morning Britain, o norte-americano dirigiu-se à mãe de Olivia, Charlotte, e ao seu padrasto, Paul, dizendo: "Não posso imaginar a dor que estão a sentir. Tenho uma filha pequena e não consigo imaginar o que devem estar a passar, tendo que enterrar a vossa própria filha".

"Sei que ela era fã da minha música e que cantou a minha canção, 'All of Me', num concurso de talentos, e que a mesma foi tocada no seu velório. Queria agradecer-vos por tocarem a canção e dizer que fiquei tão comovido pela interpretação da vossa filha que quero enviar-vos todo o amor que consigo. Sei que não compensa a vossa perda, mas quero enviar-vos todo este amor e desejar-vos muita sorte", disse o músico, um dos entrevistados da BLITZ de junho, já nas bancas.

Na sequência do atentado de 22 de maio, 22 pessoas morreram e mais de 100 morreram.