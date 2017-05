Benjamin Clementine está de volta com uma nova canção, tendo divulgado hoje o vídeo de "Phantom of Aleppoville", o seu primeiro tema em nome próprio desde o álbum de estreia, At Least for Now, de 2015.

O músico britânico, que também participa no novo álbum dos Gorillaz com o tema "Hallelujah Money", regressa a Portugal para atuar a 16 de agosto no festival Vodafone Paredes de Coura.

"Phantom of Aleppoville" é, segundo músico, inspirada em artigos do psicanalista britânico Donald Winicott e debruça-se sobre a questão do bullying, situando a canção na cidade síria de Alepo, recentemente devastada pela guerra. Veja o vídeo.