O filho de Madonna, David Banda, será uma das razões pelas quais a cantora está à procura de casa em Lisboa: o jovem quer jogar no Benfica, equipa com a qual esteve a treinar há alguns dias.

No entanto, o clube da Luz não terá sido a primeira escolha de David Banda. No ano passado, o filho de Madonna treinou e jogou na academia do Paris Saint-Germain na Flórida.

Banda terá ficado de imediato fã do clube francês - segundo alguns relatos, o jovem recusou-se mesmo, durante alguns dias, a despir o equipamento do PSG.

Veja aqui um vídeo de David Banda em ação pela academia do Paris Saint-Germain na Flórida: