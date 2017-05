A nova digressão a solo de Eddie Vedder pela Europa teve início no passado sábado, em Amesterdão, Holanda.

Para este primeiro concerto, Vedder optou por uma longa homenagem a Chris Cornell, não referindo explicitamente o nome do músico mas escolhendo temas e alterando versos de canções em referência à sua morte.

Abrindo o espetáculo com "Long Road", o músico trocou um dos versos por «without you, something's missing», e ainda respondeu a um fã que lhe gritou «amo-te!» da plateia: "obrigado, preciso disso - precisamos todos. Estou a pensar em muita gente hoje, em algumas pessoas em particular, e nas suas famílias. É preciso tempo para sarar", disse.

Eddie Vedder e Chris Cornell conheciam-se há muito, desde os tempos do segundo nos Temple of the Dog, onde chegaram a colaborar juntos. Cornell suicidou-se no passado dia 17 de maio.

Veja parte do concerto de Eddie Vedder em Amesterdão: