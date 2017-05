Esta manhã, a cidade de Manchester promoveu um minuto de silêncio pelas vítimas do atentado da passada segunda-feira.

No fim de um concerto de Ariana Grande naquela cidade, um bombista suicida causou a morte de mais de 20 pessoas, deixando dezenas feridas.

No final do minuto de silêncio, a multidão começou a aplaudir e acabou por se juntar a uma mulher que cantava "Don't Look Back In Anger", dos Oasis - uma das mais populares bandas de Manchester.

Veja aqui: