Madonna está à procura de casa em Portugal e reuniu-se em Sintra com várias pessoas, incluindo um responsável da Câmara Municipal com o pelouro do imobiliário, avança a SIC.

A artista norte-americana terá visto, pelo menos, três quintas e palacetes. Um dele foi na Quinta do Relógio, junto à Regaleira, com vista para o vale de Sintra, Castelo dos Mouros e Palácio da Pena. A preferida de Madonna terá sido, porém, a Quinta do Vinagre, em Colares. Trata-se de um espaço do século XVI com 42 hectares, dois palácios, piscina, campo de ténis, capela, vinhas e adega, à venda por 18 milhões de euros. Segundo a SIC, quem segue Madonna de perto diz que é a primeira vez que a artista vem de férias a Portugal e que pensa efetivamente comprar casa por cá.

Depois de Sintra e Lisboa, Madonna escolheu a Comporta para passear no fim de semana passado. A cantora passou o domingo com as filhas na praia do Pêgo, onde foi vista a almoçar. Num vídeo no Instagram, a "rainha da pop" desfila bem disposta, com um copo de vinho depois de um passeio a cavalo na praia. Na conta oficial de Instagram cantora é ainda publicada uma fotografia de uma das filhas gémeas com um avental com o Galo de Barcelos.