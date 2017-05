Há precisamente 50 anos, Jimi Hendrix editava aquele que seria o seu primeiro álbum e primeiro passo na construção de um mito: Are You Experienced.

O álbum foi, à altura, um enorme sucesso de vendas e entre a crítica, devido às inovações introduzidas pelo guitarrista no que toca à composição e ao uso da guitarra eléctrica, permitindo a criação de novos rumos dentro do rock e da música psicadélica.

Gravado em Londres, durante a estadia de Hendrix no Reino Unido, o álbum é ainda hoje encarado como um dos melhores de sempre do género, tendo sido escolhido, em 2005, pela revista Rolling Stone como um dos melhores álbuns de sempre. Relembre aqui cinco dos seus melhores momentos:

1. "Foxy Lady"

O tema que deu início a tudo. O seu riff inicial é, ainda hoje, facilmente reconhecível pelos fãs de rock, e é uma das canções mais celebradas de Hendrix. O crítico de música Thomas Ward chegou mesmo a dizer que "se há uma canção que resume a obra inteira de Hendrix, é esta".

2. "Fire"

Inspirada por uma estadia na casa da mãe de Noel Redding, baixista da banda de Hendrix, na véspera de ano novo, "Fire" foi descrita como "um exercício de soul, rock psicadélico e polirritmos inspirados pelo jazz". Bandas como os Red Hot Chili Peppers fariam, muitos anos depois, uma versão deste tema.

3. "Hey Joe"

Uma das primeiras grandes versões de Hendrix - ao ponto de a canção ser vista por muitos como um original seu. Lançada originalmente como single, em dezembro de 1966, "Hey Joe" ficou gravada na história do rock por ter sido a última canção tocada por Hendrix no mítico festival de Woodstock, e por conseguinte a última canção que por ali se ouviu.

4. "The Wind Cries Mary"

Balada escrita para a sua namorada de então, Kathy Etchingham, foi gravada em apenas 20 minutos, após as sessões para "Fire". Tema com fortes influências soul, é também hoje uma das suas canções mais reconhecidas.

5. "Purple Haze"

Possivelmente a grande canção de Jimi Hendrix: uma ode às drogas, uma história de um mundo distante, uma rapariga... até hoje há várias interpretações deste tema, que foi igualmente a primeira exposição que muitos tiveram ao chamado "rock psicadélico". Incluída na versão norte-americana de Are You Experienced, ficou também para a história pelo famoso "equívoco aural" que afeta milhares por todo o mundo; em vez de excuse me while I kiss the sky, são muitos os que percebem excuse me while I kiss this guy...