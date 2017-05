Realiza-se esta noite, a partir das 20h, a primeira semi-final do festival da Eurovisão, na qual participa o representante português, Salvador Sobral, com o tema "Amar Pelos Dois".

Sobral procurará, desta forma, chegar à grande final do festival, que se realiza no próximo sábado. Para tal, terá de contar com os votos favoráveis da Itália, Espanha e Reino Unido, os únicos países que votarão esta noite.

Ao todo, Sobral concorrerá diretamente contra 17 outras nações: Suécia, Geórgia, Austrália, Albânia, Bélgica, Montenegro, Finlândia, Azerbaijão, Grécia, Polónia, Moldávia, Islândia, Rep. Checa, Chipre, Arménia, Eslovénia e Letónia.

De todos estes, apenas dez passarão à final, que contará ao todo com 26 concorrentes - 10 de cada semi-final juntamente com o país organizador e os "cinco grandes": Itália, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido.

Ainda que, esta noite, Sobral não concorra diretamente contra o grande favorito à vitória final, o italiano Francesco Gabbani, o português não terá tarefa facilitada: segundo as casas de apostas, tanto o concorrente sueco (Robin Bengtsson) como o arménio (Artsvik) estão no top 5 dos grandes favoritos.

Confira aqui as canções dos dez favoritos desta primeira semi-final, segundo as casas de apostas:

1. Portugal

2. Suécia

3. Arménia

4. Azerbaijão

5. Finlândia

6. Austrália

7. Bélgica

8. Grécia

9. Moldávia

10. Polónia