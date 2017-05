"As Minhas Canções" é o título do espaço de opinião de Júlio Resende que, desde a primeira edição do ano, a BLITZ, na sua versão impressa, vem publicando.

Mas na BLITZ, na sua existência online, as palavras de Resende transformam-se, literalmente, em notas de música. Primeiro com todo o contexto que recriações como a de "All Apologies", dos Nirvana, merecem (o vídeo que aqui pode ver); dentro de dias a versão na íntegra, em vídeo 360º.

Realização: Rafael Antunes

Este vídeo foi gravado no estúdio Timbuktu