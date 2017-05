Eddie Vedder, líder dos Pearl Jam, deu no passado sábado um concerto em Boston de apoio à fundação To Be Named Later, que se dedica a ajudar famílias norte-americanas.

A fundação foi criada por Theo Epstein, presidente do clube de basebol Chicago Cubs, do qual Vedder é adepto. O concerto inseriu-se no Hot Stove Cool Music, um evento anual que junta a música à caridade.

Para além de temas dos Pearl Jam, Vedder interpretou várias versões de outros artistas: Bruce Springsteen, Talking Heads, The Who, Rolling Stones ou Neil Young foram só alguns dos nomes que relembrou.

Veja aqui alguns vídeos do concerto de Eddie Vedder em Boston: