A terceira temporada da edição dinamarquesa do programa televisivo Got Talent chegou esta semana ao fim. A grande vencedora foi Johanne Astrid Poulsen, uma baterista de apenas dez anos de idade.

Ao longo de todas as eliminatórias, Johanne foi mostrando os seus dotes ao som de temas de Led Zeppelin ou Rage Against the Machine, tendo conquistado o júri - e o público - após uma interpretação de "Whole Lotta Love", clássico da banda britânica.

Na final, a jovem interpretou "Bad Craziness", tema da banda dinamarquesa D-A-D, tendo levado para casa cerca de 35 mil euros com a sua vitória. O futuro? "Tocar em muitos sítios ou numa banda a sério. Não pensei muito nisso, mas quero ser baterista quando crescer", disse.

Veja aqui um vídeo com a participação de Johanne no programa: