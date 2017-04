Os passageiros de uma carruagem de metro da linha de Bakerloo, em Londres, foram apanhados de surpresa na passada segunda-feira. Não por quaisquer atrasos ou acidentes na linha, mas sim por causa de uma rave... Dentro da própria carruagem.

Tudo não passou de uma partida do canal de YouTube Trollstation, que para tal solicitou a ajuda do DJ Discoboy e do MC Harry Shotta, que transformaram a carruagem em questão num espetáculo drum n' bass.

A rave acabou por não durar muito tempo, tendo as autoridades britânicas posto fim à festa após o metropolitano percorrer algumas estações.

Um vídeo mostra a reação dos demais passageiros à partida, sendo que alguns não se inibem de dançar, ao passo que outros procuram fugir do local... veja aqui: