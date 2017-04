No passado sábado, 50 Cent atuou em Baltimore, nos Estados Unidos, mas nem tudo correu como o previsto. De acordo com o website TMZ, o artista agrediu uma fã com um murro no peito, depois de esta o puxar do palco.

O incidente que marcou o concerto aconteceu no momento em que 50 Cent se dirigiu à plateia para cumprimentar os fãs. Depois da agressão, o músico voltou a subir ao palco e convidou a mulher para se juntar a ele e dançaram juntos. Veja o vídeo.

MD