Snoop Dogg foi o responsável pela apresentação da entrada de Tupac Shakur na Rock and Roll Hall of Fame. A cerimónia teve lugar no Barclays Center na passada sexta feira e, no seu discurso, o rapper lembrou o percurso e a personalidade de Tupac, numa homenagem sentida que contou também com algumas histórias pessoais sobre o tempo que viveram juntos.

"O Pac provou-nos que não somos apenas personagens do livro de qualquer outra pessoa. Ser humano é ser muitas coisas ao mesmo tempo", destacou Snoop Dogg.

Veja aqui:

Para além deste tributo, Snoop Dogg apresentou ainda algumas canções daquele que descreveu como "o melhor rapper de todos os tempos".

Na sua conta de Instagram, partilhou registos do evento.

Após a cerimónia, Snoop Dogg revelou, numa conferência de impresa, que a sua música preferida de Tupac é "Str8 Ballin" e cantou-a de cor.

MD