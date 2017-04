Quase 27 anos certos após a sua formação, os Pearl Jam chegaram ao "corredor da fama" do rock n' roll, tendo sido induzidos na passada sexta-feira, sob o apadrinhamento de David Letterman.

A banda norte-americana esteve em palco não só para agradecer, mas também para mostrar o porquê de ter sido nomeada, interpretando três dos seus temas mais conhecidos: "Alive", "Given to Fly" e "Better Man".

Para o primeiro, os Pearl Jam contaram inclusive com a prestação de Dave Krusen, antigo baterista da banda e que foi, também ele, nomeado para o Hall of Fame pelo seu trabalho em Ten, álbum de estreia da banda.

No final da cerimónia, os Pearl Jam participaram ainda numa interpretação de "Rockin' in the Free World", de Neil Young (que não pôde comparecer devido a doença), juntamente com membros dos Yes, Rush e Journey.