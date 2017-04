Tony Iommi foi, durante largos anos, o responsável pela sonoridade macabra dos Black Sabbath - e considerado, por muitos, como o "pai" do heavy metal. Finda a sua carreira na banda, o músico parece ter encontrado outro caminho: o da Igreja.

Após anos e anos a dar som a temas como "Black Sabbath", "Electric Funeral" ou "Sabbath Bloody Sabbath", Iommi respondeu ao apelo da catedral da cidade de Birmingham, em Inglaterra, sua cidade natal, que lhe requisitou um tema.

"How Good It Is" é uma composição para coro escrita especialmente por Iommi, e que é inspirada pela bíblia, nomeadamente pelo Capítulo 133 do Livro de Salmos.

Contudo, que não se pense que Iommi "descobriu" a religião; o músico salienta, aliás, que esta composição "nada teve a ver" com isso. "Pareceu-me uma coisa simpática a fazer. Foi bom trabalhar com um coro e fazer algo de bom pela nossa cidade", afirmou.

Ouça aqui "How Good It Is":